Дракой посреди проезжей части закончился конфликт двух калининградских водителей, один из которых то и дело пытался проехать по обочине, а второй мешал ему это сделать. Противостояние попало в объектив камеры регистратора.

Дракой посреди проезжей части закончился конфликт двух калининградских водителей, один из которых то и дело пытался проехать по обочине, а второй мешал ему это сделать. Противостояние попало в объектив камеры регистратора.Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 17 июня, на въезде в Калининград — на Приморском кольце образовалась внушительных размеров пробка, а потому особо нетерпеливые водители принялись объезжать ее по обочине. Такое положение вещей не устроило владельца BMW X5, который намеренно перегородил проезд по технической полосе.Водитель Toyota Yaris несколько раз покидал салон и пытался достучаться до принципиального оппонента, но в конце концов у него сдали нервы, так что от слов он перешел к кулачному бою. Впрочем, мужчина практически сразу оказался на асфальте, пропустив серьезный удар по лицу. От расправы его спасли другие автовладельцы, успевшие разнять соперников.Через пару минут владелец Toyota вновь оказался на асфальте — решив продолжить силовую дискуссию, он явно недооценил навыки противника. Получив взбучку, мужчина вернулся за руль и уже не порывался прорваться вперед по обочине.