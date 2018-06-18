Он получил кухонный гарнитур в неполной комплектации

Он получил кухонный гарнитур в неполной комплектацииЖитель Владимира заказал у ООО «Верона» кухонный гарнитур стоимостью в 161 900 рублей, однако получил мебель в неполной комплектации. Ему пришлось обратиться в суд.При сборке товара обнаружились недостатки и некомплектность привезенной мебели: отсутствовали четыре двери верхних шкафов, элемент фасада, ручки, а также декоративные элементы .Мужчина подал письменную претензию и потребовал устранить недостатки в срок. Не получив ответа, заказчик написал вторую претензию, в которой отказался от покупки, потребовал расторжения договора и возврата денег с компенсацией за моральный ущерб. На эту претензию ООО «Верона» тоже не дали ответа, и мужчина был вынужден обратиться в суд.Суд, согласно закону «О защите потребителя», вынес приговор о взыскании с компании около 320 тысяч рублей.