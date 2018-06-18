Не двор, а парковка. Жители улицы 1-ой Никольской пытаются отстоять свой двор у автовладельцев. Небольшая внутридворовая территория в центре города ежедневно полностью заставляется машинами. Едут как сотрудники соседнего офисного здания, так и случайные автомобилисты. В итоге жильцы двух домов лишились двора, а их дети - территории для игр. Тему продолжит Валентина Мартынова.

Не двор, а парковка. Жители улицы 1-ой Никольской пытаются отстоять свой двор у автовладельцев. Небольшая внутридворовая территория в центре города ежедневно полностью заставляется машинами. Едут как сотрудники соседнего офисного здания, так и случайные автомобилисты. В итоге жильцы двух домов лишились двора, а их дети - территории для игр. Тему продолжит Валентина Мартынова(ул. 1-я Никольская)- Ну какое вы имеете право в нашем дворе распоряжаться? Ставьте, паркуйте машины!- Он такой же мой, как и ваш.- Какой он ваш? вы не живете здесь, а у нас дети растут!Этот небольшой глухой двор в центре города уже давно стал яблоком раздора для жителей двух домов и соседнего офисного здания. А все потому что именно здесь каждый день жильцы вынуждены протискиваться между машинами. Автомобили во дворе ставят арендаторы и сотрудники офисов.Светлана Медведева, житель дома № 12: Это же не парковка. это не стоянка! Если он сдает в аренду эти помещения, то значит он должен выделить место, где... для парковочных мест. У него отдельный вход вот там есть, почему он там не паркует свои машины я не знаю.Сам собственник офисных помещений в 10 доме об этом рассказывать не пожелал. Олег Болонкин только подтвердил, что рядом у него действительно есть частная территория. Но и на этот двор, по мнению собственника, он имеет полное право.Олег Болонкин, собственник офисных помещений дома № 10: Закон гласит о том, что вместе с помещением переходит право пользования пропорционально площади помещения, которое ты занимаешь. Получается, человек имеет квартиру 20 квадратных метров, он говорит мне нужно еще площадки для детей, для сушки, мне нужно еще две машины ставить.По кадастровому паспорту этот двор действительно общего пользования для трех домов 10-го, 12-го и 12А. Но проблема в том, что кроме автовладельцев им никто больше пользоваться не может. А ведь в доме живут маленькие дети, которым здесь гулять и негде, и опасно для жизни.Светлана Медведева, житель дома № 12: Они где-то 25-30. Они с места газуют и сразу в горку поднимаются, а ребенок несется. У меня болит душа за то, что у меня ребенок выскочит, машина стукнет и потом ребенка своего не спасу! 15 штук машин, 15! в маленьком дворе!Кирилл, автовладелец, арендатор офиса в дома № 10:- Место вот парковка, там возле дома на дороге тоже парковка. Здесь тоже заезд - парковка.- Если не здесь, у вас какой-то вариант в другом месте парковаться?- Нету! Здесь в центре проблема с парковкой!Более того, сетую жильцы, в их двор заезжают даже посторонние люди. Несколько лет назад люди уже пытались сообща с одним из владельцев офисов поставить здесь шлагбаум. Но дальше разговоров дело не пошло.Леонид Чернов, житель дома № 12: Посидели, покумекали, посчитали и сказали, что вроде можно поставить. Но надо складываться как-то. Я говорю: Ну если у вас больше машин своих, соответственно вы должны больше вложить в это дело. У нас всего три машины во дворе наших. Все, на этом дело и закончилось.Сейчас же бизесмен Олег Болонкин готов идти на диалог. И прежде всего намерен задать вопросы управляющей компании.Олег Болонкин, собственник офисных помещений дома № 10: Я хочу с ними встретиться. Собираются они общим-то двором заниматься или нет? Потому что со своей стороны я согласен на любые мероприятия и оплачивать и все. Если будет что-то делаться.Но в управкомпани объясняют, двором они занимаются по мере сил и средств. Денег на счетах у двух домов совсем немного - с 5-ти собственников и 3 муниципальных квартир выходит отсилы 50 тысяч рублей в год.Елена Медведева, начальник отдела техконтроля УК "Жилищник Центр": И считайте, что из этих денег, где-то 50%, уходит на содержание. Это вывоз мусора, придомовая территория, аварийная служба. И часть только остается, 40%-50%, на текущий ремонт. Но, сами понимаете, что шлагбаум не является общедомовым имуществом.В управкомпании нас заверили, что готовы помочь людям организовать общее собрание всех собственников, чтобы решить вопрос по установке шлагбаума. Сейчас жильцов сотрудники ждут с письменным заявлением.