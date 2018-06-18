Сити-менеджер Андрей Шохин издал постановление в последний момент

Сити-менеджер Андрей Шохин издал постановление в последний моментВо Владимире в последний момент не стали поднимать плату за детские сады с 15 июня.Сити-менеджер Андрей Шохин издал соответствующее постановление. На данный момент цены остаются на прежнем уровне.За детей, которые находятся в группах с 12-часовым пребыванием родители будут платить 135 рублей в день. За группы с 24-часовым пребыванием плата сохраняется на уровне 173 рублей. Два часа за ребенка будут стоить 14 рублей, 3,5 часа - 23 рубля. Пятичасовой день будет обходиться в 57 рублей. Плата за дошкольные группы образовательных учреждений в день будет равна 125 рублям.Пока неизвестно, изменится ли плата за детские сады в 2019 году.