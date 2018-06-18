Мероприятие, которое ежегодно совместно организуют полицейские, комиссия по делам несовершеннолетних и администрация города, направлено на профилактику правонарушений в среде подростков.

Во Владимире состоялся городской летний турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Традиционное спортивное состязание прошло на базе «Городского центра здоровья».Мероприятие, которое ежегодно совместно организуют полицейские, комиссия по делам несовершеннолетних и администрация города, направлено на профилактику правонарушений в среде подростков.Участие в турнире приняли более 20 мальчишек, представивших три команды из разных районов города Владимира. Примечательно, что в этом году команды ребят состояли не только из «трудных подростков» - к ним присоединились и другие школьники, для которых увлечение спортом является нормой жизни.Футбольное сражение было напряженным. Все команды до последних секунд матчей боролась за победу, а игроки старались продемонстрировать всё свое мастерство владения мячом.После завершения турнирных игр лучшие игроки получили возможность сразиться в товарищеском матче с полицейскими. Сборную представили сотрудники городского Управления МВД, в числе которых были и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних.На церемонии награждения кубок и медали победителей были вручены команде Ленинского района, ставшей лидером турнира. Остальных участников наградили памятными медалями и грамотами.По мнению организаторов, неформальное общение со сверстниками и полицейскими, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек и коррекции девиантного поведения.