Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 18 июня,
провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Свой первый рабочий день они начали с посещения Брестской
крепости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 18 июня,
провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Свой первый рабочий день они начали с посещения Брестской
крепости.
Молодые парламентарии примут участие в заседании 54-й сессии
Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. По словам председателя
нижней палаты, важно, чтобы будущие политики принимали решения, которые будут
сближать две страны.
Володин подчеркнул, что речь идет о гармонизации
законодательства России и Белоруссии, обеспечении должной защиты прав граждан.
"Важно, чтобы они понимали ответственность за будущее Союзного
государства", – сказал спикер Госдумы. Одной из задач Молодежной палаты
законодатель назвал решение стоящих перед Минском и Москвой вопросов через
парламентское измерение.
Решение о создании Молодежной палаты было принято в декабре
прошлого года в ходе работы 53-й сессии Парламентского собрания Союза
Белоруссии и России. Как отметил Вячеслав Володин, законодатели двух стран пошли на этот
шаг для более эффективного выстраивания коммуникаций с молодежью.
Он подчеркнул, что необходимо вовлекать ее в принятие
решений, которые важны в сфере молодежной политики. "Взгляд у молодежи
свой на проблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нам
помогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.
В состав палаты входят по 18 человек с российской и белорусской
стороны. Для отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена
на уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.
Возглавляет новый орган зампред Молодежного парламента при Госдуме Елена
Еракина.
В состав палаты могут входить депутаты законодательных
органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов двух стран.
Кроме того, новая структура открыта для членов молодежных отделений
политических партий, организаций и движений, а также общественных объединений.