Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 18 июня, провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Свой первый рабочий день они начали с посещения Брестской крепости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 18 июня,провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Свой первый рабочий день они начали с посещения Брестскойкрепости.Молодые парламентарии примут участие в заседании 54-й сессииПарламентского собрания Союза Белоруссии и России. По словам председателянижней палаты, важно, чтобы будущие политики принимали решения, которые будутсближать две страны.Володин подчеркнул, что речь идет о гармонизациизаконодательства России и Белоруссии, обеспечении должной защиты прав граждан."Важно, чтобы они понимали ответственность за будущее Союзногогосударства", – сказал спикер Госдумы. Одной из задач Молодежной палатызаконодатель назвал решение стоящих перед Минском и Москвой вопросов черезпарламентское измерение.Решение о создании Молодежной палаты было принято в декабрепрошлого года в ходе работы 53-й сессии Парламентского собрания СоюзаБелоруссии и России. Как отметил Вячеслав Володин, законодатели двух стран пошли на этотшаг для более эффективного выстраивания коммуникаций с молодежью.Он подчеркнул, что необходимо вовлекать ее в принятиерешений, которые важны в сфере молодежной политики. "Взгляд у молодежисвой на проблемы, будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нампомогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.В состав Палаты входят по 18 человек с российской и белорусскойстороны. Для отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установленана уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.Возглавляет новый орган зампред Молодежного парламента при Госдуме ЕленаЕракина.В состав палаты могут входить депутаты законодательныхорганов всех уровней, а также представители молодежных парламентов двух стран.Кроме того, новая структура открыта для членов молодежных отделенийполитических партий, организаций и движений, а также общественных объединений.