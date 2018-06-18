Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко встретились в Бресте в преддверии сессии парламентского собрания союзного государства. Вместе с депутатами, представляющими две страны, они возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе. Визит российской делегации в соседнюю республику проходит в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко встретились в Бресте в преддверии сессии парламентского собрания союзного государства. Вместе с депутатами, представляющими две страны, они возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе. Визит российской делегации в соседнюю республику проходит в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны.Как отметил Вячеслав Володин, 22 июня для граждан России иБелоруссии это не только скорбный, но и героический день, в который вспоминают подвигвоеннослужащих, сражавшихся в той войне. По словам спикера Госдумы, благодаря участникамВОВ, нынешнее поколение людей могут жить и строить планы на будущее."Сегодня здесь с нашими коллегами из парламентаБелоруссии, вместе с теми, кто представляет парламентское собрание Белоруссии иРоссии, мы поклонились нашим дедам и прадедам, – сказал председатель нижнейпалаты российского парламента. – Именно тут они приняли бой, многие из нихпогибли, защищая нашу Родину и нашу сегодняшнюю жизнь".Володин призвал помнить о том, насколько хрупок мир ипризвал беречь его и дружбу народов. "Все, кто здесь находятся, осознаютответственность и риски за принятие решений", – добавил он.В свою очередь Владимир Андрейченко отметил символичностьначала 54-й сессии Парламентского собрания с посещения Брестской крепости."Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли в тойвойне, и очень символично, что сегодня мы вместе, – заявил глава палатыпредставителей Национального собрания Белоруссии. – Да, проблем много, мы ихрешаем, рассматриваем вопросы, но мы движемся в правильном направлении".Володин и Андрейченко также посетили экспозицию мемориального музея Брестской крепости и пообщались спредставителями молодежной палаты союзного государства. "Для нас оченьважно, чтобы в будущем молодежь, так же как и мы, принимали решения, которые нассближают, говорили о гуманизации законодательства, которая будет регулироватьвопросы защиты прав наших граждан, развитие хозяйствующих субъектов, и,конечно, понимание и ответственность за будущее развитие союзногогосударства", – сказал спикер Госдумы.Добавим, что сегодня в Бресте пройдет 54-я сессияПарламентского собрания союза Белоруссии и России. В ходе нее депутаты из двухстран обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества, в том числе, сближениезаконодательств двух стран в части обеспечения равных условий субъектамхозяйствования.