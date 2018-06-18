Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко встретились в Бресте в преддверии сессии парламентского собрания союзного государства. Вместе с депутатами, представляющими две страны, они возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе. Визит российской делегации в соседнюю республику проходит в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко встретились в Бресте в преддверии сессии парламентского собрания союзного государства. Вместе с депутатами, представляющими две страны, они возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе. Визит российской делегации в соседнюю республику проходит в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны.
Как отметил Вячеслав Володин, 22 июня для граждан России и
Белоруссии это не только скорбный, но и героический день, в который вспоминают подвиг
военнослужащих, сражавшихся в той войне. По словам спикера Госдумы, благодаря участникам
ВОВ, нынешнее поколение людей могут жить и строить планы на будущее.
"Сегодня здесь с нашими коллегами из парламента
Белоруссии, вместе с теми, кто представляет парламентское собрание Белоруссии и
России, мы поклонились нашим дедам и прадедам, – сказал председатель нижней
палаты российского парламента. – Именно тут они приняли бой, многие из них
погибли, защищая нашу Родину и нашу сегодняшнюю жизнь".
Володин призвал помнить о том, насколько хрупок мир и
призвал беречь его и дружбу народов. "Все, кто здесь находятся, осознают
ответственность и риски за принятие решений", – добавил он.
В свою очередь Владимир Андрейченко отметил символичность
начала 54-й сессии Парламентского собрания с посещения Брестской крепости.
"Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли в той
войне, и очень символично, что сегодня мы вместе, – заявил глава палаты
представителей Национального собрания Белоруссии. – Да, проблем много, мы их
решаем, рассматриваем вопросы, но мы движемся в правильном направлении".
Володин и Андрейченко также посетили экспозицию мемориального музея Брестской крепости и пообщались с
представителями молодежной палаты союзного государства. "Для нас очень
важно, чтобы в будущем молодежь, так же как и мы, принимали решения, которые нас
сближают, говорили о гуманизации законодательства, которая будет регулировать
вопросы защиты прав наших граждан, развитие хозяйствующих субъектов, и,
конечно, понимание и ответственность за будущее развитие союзного
государства", – сказал спикер Госдумы.
Добавим, что сегодня в Бресте пройдет 54-я сессия
Парламентского собрания союза Белоруссии и России. В ходе нее депутаты из двух
стран обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества, в том числе, сближение
законодательств двух стран в части обеспечения равных условий субъектам
хозяйствования.