Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала зависимость от видеоигр отдельным психическим расстройством. Заболевание включено в 11-ю редакцию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала зависимость от видеоигр отдельным психическим расстройством. Заболевание включено в 11-ю редакцию "Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем" (МКБ-11).Как следует из каталога, игромания может классифицироваться по трем основным признакам. Первый критерий для постановки диагноза — когда видеоиграм отдается приоритет перед другими интересами и каждодневными занитями человека. Ко второму критерию относится "нарушение контроля за этими поведением", когда прочие виды активности сдвигаются на периферию.Третий критерий — нарушения в личной, семейной, социальной, образовательной и других сферах деятельности. Расстройства могут проявляться по-разному: в бессоннице, проблемах с питанием и недостатке в физической активности, и должны наблюдаться в течение не менее 12 месяцев. Если человек увлекается играми всего несколько дней, диагностировать заболевание нельзя, передает CNN.Тем не менее, не все психологи считают, что игромания достойна включения в МКБ-11. По опыту директора некоммерческой психиатрической клиники The Telos Project в Техасе Энтони Бина, многие люди прибегают к видеоиграм "больше как к механизму для преодоления тревоги или депрессии". Если разобраться с этими расстройствами, "пристрастие к видеоиграм значительно спадет", полагает он.∎Как бороться со смартфонозависимостью: версия создателя iPod читайте такжеВ качестве примера Бин привел игры Minecraft и World of Warcraft, назвав их двумя совершенно разными жанрами. В первой игрок взаимодействует с другими людьми в онлайне, в другой — борется за выживание. "Если мы узнаем, к какому жанру тяготеет человек, мы сможем понять, что он за личность и почему выбрал именно этот жанр", — сказал Бин. Далее пациенту может быть предложена другая игра, которая поможет облегчить симптомы.