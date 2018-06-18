Изменения в российском пенсионном законодательстве Госдума может утвердить уже предстоящей осенью, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков. Законопроект был внесен правительством в субботу, 16 июня.

Изменения в российском пенсионном законодательстве Госдума может утвердить уже предстоящей осенью, сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков. Законопроект был внесен правительством в субботу, 16 июня. Сейчас готовится его активное обсуждение, в том числе с участием регионов. Что эти дискуссии могут изменить?Изменения в отечественной пенсионной системе — инициатива правительства. За судьбой законопроекта кабинет внимательно следит. Встречу с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев начал с объявления — документ уже направлен в Госдуму."Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с нашими коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему", — призвал своих заместителей Дмитрий Медведев.Внушительные стопки документов — ни что иное как пояснительные записки с подробным обоснованием, почему назрели перемены. Пенсионный возраст увеличен во всем постсоветском пространстве, кроме России и Узбекистана. На необходимые меры Европа пошла давно. Это шаги, которые всем приходится делать из-за демографической ситуации."Количество пенсионеров по отношению к числу работающих существенно растет. И в обозримом будущем может выйти на уровень одни на один. Если параметры пенсионной системы сохранятся в нынешнем виде, произойдет сокращение пенсий, и к 2026 году пенсии сократятся на треть. Возможности индексации исчезнут", — запугивает первый зам главы фракции "Единая Россия" в Думе Андрей Исаев.К слову, действующие сегодня нормы пенсионного возраста введены 80 лет назад, когда средняя продолжительность жизни держалась на уровне 43 лет, сейчас – 73, и дальше будет расти. Увеличение трудоспособного возраста произойдет не одномоментно, предусмотрен плавный переход, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году."В случае принятия этих законов, уже в течение следующего года пенсии будут увеличены примерно на одну тысячу рублей в месяц. То есть, совокупная пенсия по итогам года увеличится на 12 тысяч рублей", — анонсирует первый зампред Госдумы, представитель фракции "Единая Россия" Александр Жуков.Уровень пенсионного обеспечения в России должен существенно измениться. Не секрет, что сейчас уходящим на покой сотрудникам пенсию начисляют несоизмеримо низкую по сравнению с их зарплатой. Теперь же Россия намерена ратифицировать одну из ключевых конвенций Международной организации труда (МОТ) и рассчитывать выплаты вскоре будут по международным нормам."Так называемый коэффициент замещения или сумма пенсий, которые получает человек, уходя на заслуженный отдых, должна быть не менее 40% от утраченного заработка", — подчеркивает проявленную заботу о пенсионерах Александр Жуков.Инициированные правительством изменения могут затронуть не только пенсионную систему. Не исключено появление целого ряда дополнительных норм. Например, законодательно защищающих людей предпенсионного возраста. Ведь работодатели не всегда жалуют возрастных сотрудников!"Из 18 миллионов людей — 12 миллионов — работает пенсионного возраста. Но они как работают? На птичьих условиях. Им говорят: да вас сейчас берем, чуть ли не одолжение вам делаем. Разве это правильно?" – задает риторические вопросы первый зампред Госдумы по образованию и науке, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Медицина, образование, наука — масса сфер, где возраст — это бесценный опыт."Вы любых врачей возьмите: редко кто уходил на пенсию, я вот таких даже не вспомню, чтобы кто-то ушел на пенсию в декретированные сроки. Он полезный, он толковый, он носитель опыта", — перечисляет достоинства возрастных специалистов председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.Уже 18 июня законопроект направлен для обсуждения в регионы. С ним будут знакомиться депутаты местных парламентов. В Госдуме планируют подключить к диалогу представителей общественных организаций, профсоюзов.Как заявили на Охотном ряду, первое чтение по законопроекту состоится через месяц. После всех обсуждений принять документа депутаты могут в осеннюю сессию.