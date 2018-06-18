Обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предприниматель-оружейник Борис Герман дал показания в суде. Он утверждает, что в списке на планируемое убийство был сын главы МВД Украины Арсена Авакова. А Бабченко, утверждает Герман, вообще не было.

Обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предприниматель-оружейник Борис Герман дал показания в суде. Он утверждает, что в списке на планируемое убийство был сын главы МВД Украины Арсена Авакова. А Бабченко, утверждает Герман, вообще не было.Суд арестовал его на два месяца, напоминает РИА Новости. О том, что есть список, в который наряду с российским журналистом и блогером Бабченко входили Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.Дело об "убийстве" Бабченко возникло 29 мая. Было объявлено, что журналист застрелен на лестничной площадке перед своей квартирой в Киеве. Но на следующий день живой и невредимый Бабченко предстал на пресс-конференции СБУ. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что "убийство" Бабченко – часть проводимой ведомством спецоперации. Спецоперация с имитацией убийства была организована якобы для того, чтобы спасти Бабченко жизнь.Также был назван киллер – это монах, воевавший на стороне националистического батальона в Донбассе Алексей Цимбалюк. Цимбалюк проходит по делу как свидетель, так как во время спецоперации сотрудничал со Службой безопасности Украины.Впрочем, о том, что заказ на организацию убийств поступил от СБУ, заявляет и Борис Герман. Он назвал своего куратора в СБУ, его должность и способы выхода на контакт.В Киеве сразу после появления информации об "убийстве" Аркадия Бабченко обвинили Россию в причастности к этому./Эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.