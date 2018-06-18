У нас сегодня все поют! Все, кто может взять в легкие побольше воздуха! Песня перестала быть дефицитом!, – возмущалась героиня Людмилы Гурченко в фильме Моя морячка. В свете последних новостей об отце ныне покойной Жанны Фриске эти слова обрели особое звучание.

"У нас сегодня все поют! Все, кто может взять в легкие побольше воздуха! Песня перестала быть дефицитом!", – возмущалась героиня Людмилы Гурченко в фильме "Моя морячка". В свете последних новостей об отце ныне покойной Жанны Фриске эти слова обрели особое звучание.В семье Жанны Фриске все талантливы. Ее сестра Наталья по протекции пела в "Блестящих" вместо ушедшей Анны Семенович. Жаль, что коллектив этот чисто женский, а то бы там вполне мог блистать и отец покойницы Владимир Борисович. Он, кажется, полон решимости штурмовать эстрадный Олимп."Сейчас готовлю целый альбом – семь песен, которые я исполняю, – улыбается счастливый папа Фриске.– Шесть – известные, а одна посвящена Жанне. Могу поделиться строчкой: Я верю в чудеса, в родные голоса, взлетает в небеса блестящий самолет..." Текст сочинил друг – композитор Сергей Долинский. Он же делает аранжировку".Интересно, что эту песню изначально должна была исполнить сама Жанна – на концерте в Юрмале по случаю 25-летия группы "Блестящие". Продюсер коллектива мечтал собрать всех участниц коллектива на одной сцене. Но Жанна так и не смогла появиться перед публикой – она уже была тяжело больна.ВА ладимир Фриске поет, как оказалось, с юности. В свое время он даже служил в ансамбле штаба армии Белорусского округа. Теперь же сможет воплотить свою мечту о большой сцене. Презентация диска, как сообщает , намечена на осень. Пластинку издадут ограниченным тиражом. А там, глядишь, и у мамы Жанны проснется вокальный талант и она тоже будет блистать на эстраде.Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в продолжительную тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.