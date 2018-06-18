Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе состоявшейся в встречи договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе состоявшейся в встречи договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.Как передает ТАСС, об этом сообщила Москалькова, подчеркнув, что она и ее украинская коллега пока уточняют точные даты посещений.Российский омбудсмен отметила, что в данное время государственные органы двух стран принимают меры для синхронизации визитов.Ранее планировалось, что это случиться 18 июня, но после того, как Денисова пожелала навестить в Омске Дмитрия Штыбликова, у которого двойное гражданство, график пришлось изменить. Он осужден в РФ по обвинению в подготовке диверсии, изготовлении, хранении и перевозке боеприпасов.Она также пыталась навестить без согласования с российскими властями Сенцова в Салехарде и украинского гражданина Николая Карпюка во Владимире.На Украине Денисова лично побывала в камере у Вышинского, сообщив, что он содержится в "достаточно нормальных условиях" и желает встретиться с российским уполномоченным по правам человека.9 июня 2018 года президент России Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора договорились о посещении омбудсменами обеих стран ряда лиц, содержащихся в заключении.