Участницы телепроекта Дом-2 Екатерина Скютте и Дарья Друзьяк затеяли драку, результатом которой стала серьезная травма одной из девушек. Впрочем, получившая рассечение головы Скютте осталась довольна инцидентом и даже назвала себя победителем в данной ситуации.

Участницы телепроекта "Дом-2" Екатерина Скютте и Дарья Друзьяк затеяли драку, результатом которой стала серьезная травма одной из девушек. Впрочем, получившая рассечение головы Скютте осталась довольна инцидентом и даже назвала себя победителем в данной ситуации.Екатерина призналась, что накинулась на соперницу первая. "В этом себя не оправдываю. Лично меня она не трогала", – сказала она.Скютте убеждена, что на подобный поступок ее подтолкнула переполняющая ненависть. По ее словам, Друзьяк начала конфликтовать с Сережей-трактористом, "поливать его семью и ребенка грязью". После этого Дарья якобы переключилась на маму Андрея Денисова."Ей пытались закрыть рот, но она очень тупая", – откровенно высказалась Скютте. Девушка также вспомнила, что помешало ей продемонстрировать физическое превосходство. "Я на нее набросилась, но кружка в ее руках в скором времени оказалась у меня во лбу",– продолжила звезда реалити-шоу.Девушка осталась довольна тем, что отделалась лишь одним шрамом, ведь все могло закончиться весьма плачевно. "По-моему, я выглядела достойно! Да, подрались! Да, получила! Но проигравшей себя назвать не могу", – уверена Скютте.