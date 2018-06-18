Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает работу над фильмом Малефисента. Зарубежные СМИ сообщают, что артистка не может найти общий язык с некоторыми коллегами, оттого на съемочной, порой, невозможно находиться.

Голливудская актриса АнджелинаДжоли продолжает работу над фильмом "Малефисента". Зарубежные СМИ сообщают, чтоартистка не может найти общий язык с некоторыми коллегами, оттого насъемочной, порой, невозможно находиться.Вот уже несколько месяцев Джоли проживает в Лондоне.Артистка учавствует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе. Анджелина исполняетглавную роль. Поговаривают, что актриса не смогла найти общий язык с другой именитой звездой – Мишель Пфайфер.Как сообщает зарубежная пресса, Джоли пытается соперничать с Пфайфер – ведет себя высокомерно,изводит коллегу колкостями и всячески подчеркивает свое положение главной звезды – ее поведение можно сравнить с истерикой. "Анджелинанастояла на том, чтобы ей выделили гримерную больше, чем у Мишель. А еще онатребует, чтобы ей первой наносили грим", – поделился анонимный источник сбританским Ok!.Тот же информатор отмечает, что после появления Мишель атмосферастала совсем нерабочей. "Они обе очень упрямы, и в те дни, когда им необходимоиграть вместе, актрисы игнорируют друг друга", – отмечает аноним.Также таблоид NW повествует, что бывшая супруга Брэда Питта пытаетсяконтролировать все происходящее на площадке. Мол, Анджелина сует свой носне в свое дело. Она постоянно делает замечания коллегам, что привело кдополнительным трениям между ней и Пфайфер. Издание сообщает, что некоторые участники процесса "даже избегают зрительного контакта с ней".Отметим, что представители кинокомпании всячески опровергаютэти слухи. Пресс-секретарь картины рассказал Gossip Cop, что информация,распространяемая СМИ, в корне не верна – между актрисами нет вражды, и разговоры о том, что с Джоли трудно сниматься, являются лживыми.