Голливудская актриса Анджелина
Джоли продолжает работу над фильмом Малефисента. Зарубежные СМИ сообщают, что
артистка не может найти общий язык с некоторыми коллегами, оттого на
съемочной, порой, невозможно находиться.
Голливудская актриса Анджелина
Джоли продолжает работу над фильмом "Малефисента". Зарубежные СМИ сообщают, что
артистка не может найти общий язык с некоторыми коллегами, оттого на
съемочной, порой, невозможно находиться.
Вот уже несколько месяцев Джоли проживает в Лондоне.
Артистка учавствует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе. Анджелина исполняет
главную роль. Поговаривают, что актриса не смогла найти общий язык с другой именитой звездой – Мишель Пфайфер.
Как сообщает зарубежная пресса, Джоли пытается соперничать с Пфайфер – ведет себя высокомерно,
изводит коллегу колкостями и всячески подчеркивает свое положение главной звезды – ее поведение можно сравнить с истерикой. "Анджелина
настояла на том, чтобы ей выделили гримерную больше, чем у Мишель. А еще она
требует, чтобы ей первой наносили грим", – поделился анонимный источник с
британским Ok!.
Тот же информатор отмечает, что после появления Мишель атмосфера
стала совсем нерабочей. "Они обе очень упрямы, и в те дни, когда им необходимо
играть вместе, актрисы игнорируют друг друга", – отмечает аноним.
Также таблоид NW повествует, что бывшая супруга Брэда Питта пытается
контролировать все происходящее на площадке. Мол, Анджелина сует свой нос
не в свое дело. Она постоянно делает замечания коллегам, что привело к
дополнительным трениям между ней и Пфайфер. Издание сообщает, что некоторые участники процесса "даже избегают зрительного контакта с ней".
Отметим, что представители кинокомпании всячески опровергают
эти слухи. Пресс-секретарь картины рассказал Gossip Cop, что информация,
распространяемая СМИ, в корне не верна – между актрисами нет вражды, и разговоры о том, что с Джоли трудно сниматься, являются лживыми.