Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему решила начать работать с канадским тренером Брайаном Орсером. По словам спортсменки, двукратная олимпийская чемпионки Ким Ен А, которая занималась под покровительством специалиста, вдохновила ее.

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему решила начать работать с канадским тренером Брайаном Орсером. По словам спортсменки, двукратная олимпийская чемпионки Ким Ен А, которая занималась под покровительством специалиста, вдохновила ее.Фигуристка рассказала, что мысли об успехе южнокорейской спортсменки —первое, что ей пришло в голову, когда она стала думать о переходе. Медведева вспомнила, что Ен А в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи. Это, в свою очередь, стало весомым аргументом в пользу профессионализма Орсера, передает "Р-Спорт"."Я изменилась как человек и, наверное, не могу быть прежней и на льду тоже. На Олимпийских играх в Пекине мне будет 22",– заявила фигуристка. Она добавила, что дело не в одной Ен. "У Орсера вообще много спортсменов, которых в фигурном катании принято называть возрастными и кто прошел более одной Олимпиады. Ким Ен А – лишь одна из них", – сказала Медведева.Ранее фигуристка прибыла в Торонто после разрыва с тренером Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2007 года. Под руководствомБрайана Орсера Женя собирается выучить новую сложную программу. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию,Эксперты выразили опасение, что на следующих олимпийских играх в Пекине Медведева будет представлять уже другую страну. Эксперты предположили, что для российской фигуристки в Канаде создадут "комфорт, от которого будет тяжело убежать".Напомним, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли короткую программу Олимпиады-2018 в Пхенчхане с рекордами. Сначала мировое достижение установила Евгения, а затем и Алина.