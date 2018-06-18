В России заработали два новых платных сервиса Google — YouTube Music Premium и YouTube Premium, а также новое стриминговое приложение YouTube Music, которое можно использовать и бесплатно. Разберемся, сколько стоит платный YouTube и какие преимущества дает по сравнению с обычной версией.

В России заработали два новых платных сервиса Google — YouTube Music Premium и YouTube Premium, а также новое стриминговое приложение YouTube Music, которое можно использовать и бесплатно. Разберемся, сколько стоит платный YouTube и какие преимущества дает по сравнению с обычной версией.Фото (с) The VergeYouTube Music Premium и YouTube Premium: цены в РоссииПлатную версию YouTube Music в Google оценили вровень с главными конкурентами — Apple Music и Яндекс.Музыкой — в 169 рублей в месяц. Если вы пользователь устройств Apple, лучше не переплачивать, покупая подписку в виде встроенной покупки — так к ней прибавится комиссия App Store (итого стоимость 229 рублей), а оформить все через веб-интерфейс YouTube Music. Помимо индивидуальной есть опция семейной подписки на пять устройств, стоит 269 рублей в месяц.YouTube Music и YouTube Music Premium — в чем отличия?И в бесплатной (точнее, как и в YouTube вы будете расплачиваться собственным временем и вниманием, смотря по 50-му разу один и тот же рекламный видеоролик и целясь в кнопку "Пропустить"), и в платной версиях нового "музыкального" YouTube доступна одна и та же гигантская библиотека музыки и видео. Составлена она из двух основных источников. Первый — музыкальный контент, предоставленный звукозаписывающими компаниями (тот же, что и в Google Play Music, хотя на старте некоторые лейблы могут не успеть полностью загрузить свои каталоги в новый сервис). Второй — все бесконечное многообразие контента на YouTube, включая материалы, загруженные самими пользователями, а также ремиксы, каверы, видеоклипы или качественные записи концертов.Приоритет при этом отдается "официальному" контенту, то есть какой-нибудь кавер на "I Will Survive" от начинающей хеви-метал группы из Омска отобразится в поисковой выдаче, только если название этой группы специально указать. Контент, на который YouTube получил жалобу от правообладателя как на пиратский, отображаться, как и в основном сервисе, не будет.Отличие YouTube Music Premium от бесплатной версии — не только в отсутствии рекламы, но и в двух дополнительных возможностях. Во-первых, музыка продолжит играть в фоне, когда вы свернете приложение и заблокируете смартфон. Во-вторых, любой трек, видеоклип или запись концерта можно сохранить для воспроизведения без доступа к сети. Причем для платящих подписчиков сервис будет непрерывно формировать специальный оффлайновый плейлист из 100 композиций, содержащий не только песни из медиатеки, но и еще не слушанную пользователем музыку, которая (по мнению рекомендательных алгоритмов Google) может ему понравится.Если вы подписаны на Google Play Music, подписка на YouTube Music Premium появится у вас автоматически, без доплаты. Закрывать старый стриминговый сервис в Google пока не собираются, однако уже более года и над ним, и над YouTube Music работает одна объединенная команда. Скорее всего, когда в Google решат вопрос с миграцией пользовательских загрузок из Google Play Music в YouTube Music, Google Play Music перестанут развивать и рано или поздно закроют.Все возможности новых сервисов YouTube Music Premium и YouTube Premium в одной таблицеЧто такое YouTube PremiumC YouTube Music Premium разобрались, теперь выясним, что из себя представляет более дорогая (199 рублей индивидуальная, 299 рублей семейная) и всеобъемлющая подписка YouTube Premium. Во-первых, это отличный способ больше никогда не видеть на всем YouTube рекламы, при этом не используя блокировщики и не лишая таким образом создателей контента средств к существованию. Во-вторых, любые видео можно будет скачивать для просмотра офлайн и слушать, когда приложение свернуто или смартфон заблокирован.В-третьих, только владельцам "премиальной" подписки дадут доступ к YouTube Originals — сериалам, реалити-шоу и другим программам, которые видеохостинг заказывает и производит самостоятельно. На данный момент это несколько десятков шоу, созданных главным образом для американского рынка, нацеленных на молодежную аудиторию (подростков, поколение Z и тех из миллениалов, что категорически отказываются взрослеть) и пока не переведенных на русский даже субтитрами (см. ниже скриншот сериала Cobra Kai).Также подписка YouTube Premium дает доступ к YouTube Music Premium (или, если предпочитаете его — Google Play Music, пока тот не закрыли).В принципе, получить за 200 рублей музыкальный стриминговый сервис с более полным и разнообразным каталогом, дополнительные возможности YouTube вроде оффлайнового и фонового воспроизведения, а также отсутствия рекламы — предложение довольно интересное. В то же время, убедить пользователей, привыкших смотреть YouTube бесплатно, еще за что-то доплачивать будет непросто.Что особенного в YouTube MusicДополнительным аргументом в пользу нового сервиса должны стать рекомендательные возможности YouTube Music. Приложение предлагает на стартовом экране музыку не только в зависимости от истории прослушивания, но и учитывая местоположение пользователя, а также время суток. Например, когда человек приходит в спортзал, ему предлагают выбрать из нескольких плейлистов для тренировки, а вечером дома — варианты альбомов и подборок для релаксации.Всего создатели сервиса обещают "тысячи" плейлистов, которые помогут найти музыку, точно подходящую для ситуации и обнаружить новых интересных исполнителей и композиции. Есть и персонализированный "бесконечный" плейлист — своего рода индивидуальное радио, на котором звучат как песни из медиатеки пользователя или тех исполнителей, которых он чаще слушает, а также новые композиции близких по духу артистов.На отдельном экране "хотлист" предлагаются самые популярные видео, которые сейчас смотрят на YouTube. Поиск в новом сервисе "умный" — если повезет, выдаст на запрос "рэп с флейтой" или просто запомнившуюся строчку из песни именно то, что ищете.