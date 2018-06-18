Отечественная совестливая интеллигенция с пятоколонными наклонностями – эталон борьбы за все хорошее и против всего плохого. Но это только внешне, на словах. Если же присмотреться хоть чуть-чуть повнимательнее, изучить механику явления, становится очевидно, что это настолько специфическое нечто, что прикасаться к нему не хочется даже посредством палочки.

Отечественная совестливаяинтеллигенция с "пятоколонными" наклонностями – эталон борьбы за все хорошее ипротив всего плохого. Но это только внешне, на словах. Если же присмотретьсяхоть чуть-чуть повнимательнее, изучить механику явления, становится очевидно,что это настолько специфическое нечто, что прикасаться к нему не хочется дажепосредством палочки.Идеалы свободы и человеколюбия –казалось бы, что может быть притягательнее для воспитанных цивилизованных людей?Однако в современных российских реалиях то, что по какому-то неведомомунедоразумению принято называть словом "либерализм" (будем заключать в кавычки,дабы не смешивать с реальным философским и общественно-политическим течением),не имеет практически никакого отношения ни к свободе, ни к человеколюбию.Известный отечественныйинтеллектуал, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман, которыйдлительное время пребывал в стане российских "либералов", но изменил своивзгляды, в одном из своих интервью сказал: "Я убедился, что классическоепонимание либерализма как учения о поиске форм свободы личности, совместимых сразвитием общества, совершенно не соответствует современной, по сути,либеральной тоталитарной секте, провозглашающей благотворность неограниченнойсвободы личности безо всякой оглядки на общество. […] Нынешнее "либеральноесектантство", в конечном счете, и приводит к попранию любой свободы личности.Достаточно поглядеть на выступления современных, якобы, либералов, которыеискренне убеждены, что есть только два мнения: их и неправильное".По консистенции российский"либеральный" лагерь состоит из людей, которые болезненно ненавидят собственнуюстрану и искренне желают ей зла, и даже под вывеской борьбы за ее благополучие пытаютсяобесценить любые народные достижения и превознести малейшие неудачи. В любомобществе всегда существует небольшая прослойка с подобными девиациями, воттолько жаль, что в нашей стране подобные индивидуумы нередко имеют достаточновысокий статус и уровень материальной обеспеченности. Что у широких масснаселения вызывает закономерное раздражение, аллергию.Второй "ингредиент" – это люди,для которых русофобское мировоззрение есть неотъемлемая часть профессиональнойдеятельности. Они малочисленны, но имеют некоторый подпитываемый медийныйресурс, и поэтому они узнаваемы, и их влияние относительно значимо. В любомслучае всем этим "защитникам свободы" позиции, не совпадающие с их идеологией,малоинтересны.Несоответствие формы содержанию оченьнаглядно также в аспекте отношения к своим же. Особенно в свете последнихсобытий. Никаких "я готов отдать жизнь за ваше право высказывать свое мнение".Те, кто нарушают сектантско-мафиозную "омерту" тут же предаются анафеме, как помановению волшебной палочки превращаясь из достойных "рукопожатных" персон внегодяев или же просто в пустое место.Где-то на Украине сейчас чалится"в темнице сырой" местная националистка Надежда Савченко. В период пребывания вроссийском СИЗО "Наденьку" (Trade Mark)окрестили политзаключенной. Собирались подписи в ее защиту. С требованиямиосвободить "невиновного человека", вторя заявлениям представителей США, ООН и ОБСЕ,тогда выступили Людмила Улицкая, Ксения Собчак, Владимир Войнович, ВикторШендерович и другие видные деятели "либерального" фронта.Ну и что, что националистка? Ну ичто, что, вероятно, причастна к убийству журналистов? Ну и что, что была всоставе вооруженных сил, убивающих на востоке Украины своих сограждан? Еслипротив России – значит невиновна. А если в чем-то и виновна, то этих – можно.Не жалко.Великий мастодонт отечественноготеатра и кино Лия Ахеджакова в своем знаменитом видеообращении с глазами намокром месте говорила: "Наденька, дорогая моя, я восхищаюсь. […] я толькоодного Вам желаю, – живите. Пожалуйста, живите. Это очень важно, чтобы Вывыжили". Сейчас, когда ветер "либеральной" конъюнктуры подул в другую сторону,почему-то госпожу Ахеджакову не очень-то и слышно. Наверно, больше невосхищается. И чтобы Савченко жила – теперь уже не важно. И вся "либеральная" тусовочкааналогично словно воды в рот набрала.А вот в застенках "кровавогофранцузского режима" томится виртуоз гвоздя и молотка Петр Павленский. "Либеральная"общественность всегда восторгалась его смелыми "высокохудожественными" акциямиантигосударственного толка. А когда на горизонте у Петра замаячила статья за "насильственныедействия сексуального характера", и он получил убежище во Франции, очень емусопереживала и всячески поддерживала.Но свободный художник досаднопросчитался. Одно дело фонтанировать продуктами своей творческойжизнедеятельности на территории геополитического оппонента "свободного мира", варварскойРоссии, а другое – в гостях у "Хозяев", законодателей мод "либеральных" дум испонсоров российских оппозиционных кошельков. Местные власти не оценилиперформанс с поджогом здания Банка Франции. И гениальный акционист с тех порсидит взаперти, а его перспективы не сказать что оптимистичны. В самом деле,это вам не двери здания ФСБ в Москве поджигать, нужно знать свое место, незабывая о внутренней "либеральной" самоцензуре.И что-то как-то не видно нашихотечественных свободолюбивцев в футболках "Же суи Павленский", стыдящихфранцузские власти за вопиющий тоталитаризм и требующих немедленногоосвобождения "узника совести". Нет-нет, "Хозяев" трогать нельзя. Тронул –отвечай. В "либеральной" среде никто не смеет отступать от "генеральной линиипартии". Будьте уверены, если бы вдруг оказалось, что после выхода из тюрьмыучастницы выдающегося музыкального коллектива "Pussy Riot" вдруг поменяли своемировоззрение, признали свою неправоту, раскаялись и начали бы заниматьсякакой-то прогосударственнической общественной деятельностью – их бы тут жеобъявили бесталанными шалашовками (что здраво), продавшимися "режиму".А вот с теми, кто, непроштрафившись, сеет хаос и разрушение (простите, "либеральные ценности") нароссийской территории, все в порядке. Украинский режиссер Олег Сенцов, помнению нашей честной интеллигенции, безусловно, невиновен. Подумаешь, хотелчто-то там взорвать – не взорвал же. Вот взорвал бы, можно было бы иподискутировать. Ну а если бы при этом пострадали люди – можно было бы простоего предать забвению, откреститься. А так – это такой сочный повод, чтобыпокритиковать "тоталитарную" власть. Грех не воспользоваться.Великолепна и ситуация свыдающимся гением современности Кириллом Серебрянниковым, поднявшим отечественнуюкультуру на запредельную высоту. Задавая вопрос его защитникам, действительноли имели место хищения, уверенность в его невиновности выражают только самыеотбитые адепты "либеральной секты". Многие же, потупив глаза, начинают говоритьчто-то невнятное, мол, расходование средств в сфере культуры – это особыйслучай, нельзя так жестко с уважаемым человеком, и вообще вокруг столькопродажных чиновников – с ними сначала разберитесь.И это говорят те же самые люди,которые так трепетно относятся к борьбе с коррупцией в России. Для них суть нев том, было преступление, или его не было. Дело в том, что он – их. А "тех, ктоих" трогать нельзя, вне зависимости от того, был ли преступлен закон. Этоговорят те же самые люди, которые последними словами клянут распоясавшуюсячиновничью клоаку и период советского "застоя". И при этом они сами здесь исейчас слепили для себя уютный и сытный микромирок "только для своих", гдепрекрасно и существуют в основном на государственные деньги, не забывая гадить,там, где они же и кормятся.Глядя на такую избирательнуюмораль у нашей "живущей не по лжи" интеллигенции, известный российскийпублицист Николай Стариков придумал для данного явления очень емкийоколофутбольный термин, который сразу пошел в народ – "полузащитники правчеловека". Ибо ценности у "либералов" очень пластичные, ведь главное –следовать русофобской идеологии. Все остальное вторично и может меняться пожеланию.И это еще только единичные, самыебезобидные примеры. Есть те, где действительно на кону реальные человеческиежизни. Например, Муаммар Каддафи якобы использовал авиацию против безоружныхлюдей (совсем не факт, что в реальности дело обстояло именно так). "Либеральная"братия с воодушевлением одобряла действия "мировых жандармов" против"диктатора", вбивающих вполне себе процветающую по африканским меркам иперспективную Ливию в Средневековье со многими тысячами жертв. Украинскаяавиация наносит удар по Луганску, убивая мирных людей? Честные интеллигентыжмурятся до треска, делая вид, что ничего достойного их внимания не произошло. Каки все "гуманное" мировое сообщество, задающие идейный тон нашим русофобам.Убили дегенератов из "CharlieHebdo" (действительно трагедия, никто не спорит) – стенания и траур. Убилижурналиста Олеся Бузину – так получилось, сам нарвался. США имеют по всему мирусекретные тюрьмы, где пытают людей без оглядки на какие бы то ни было законы иконвенции? Это справедливая борьба с терроризмом. Российская Федерация бомбитбоевиков-изуверов из ИГ (запрещенная в России организация)? Безусловно, опаснаяагрессивная авантюра.Этот список можно продолжатьпрактически до бесконечности по любым вопросам внутренней и внешней политики. Гдеже здесь либерализм? Где же здесь уважение к точкам зрения других людей? Гдечеловеколюбие, стремящееся не допустить кровопролития? На поверку мы из года вгод наблюдаем двойные стандарты, беспринципность, ханжество и абсолютнуюшизофреничность суждений. Одна линия неизменна – ненависть к России.В общем, хочется надеяться, что все эти"либералы", а на самом деле бесполезные русофобы, не создающие для страныничего действительно полезного, а только мелочно вредящие ей, займут, наконец,то место, которое действительно заслуживают. Место, озвученное персонажемНиколой Питерским из знаменитой комедии "Джентльмены удачи".