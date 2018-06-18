Размер штрафа составит от 800 до четырех тысяч рублей

Размер штрафа составит от 800 до четырех тысяч рублейЗа купание на пляже, над которым поднят черный флаг, жителей Владимира будут штафовать.Черный флаг означает, что купание в этом месте запрещено, а также на объекте нет постов спасателей, готовых оказать помощь. Купание не в официально разрешенных местах наказывается штрафом, который варьируется от 800 до четырех тысяч рублей.Купаться можно на пляже, где поднят желтый флаг. По мнению Роспотребнадзора, озеро Глубокое подходит для купания, а вот вода в реках Содышка, Клязьма и Семязино не соответсвует требованиям по микробиологическим показателям.