По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.

По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.АмериканскиеСМИ и зоозащитники ужаснулись атмосфере, царящей на ЧМ-2018 в России. Представителейорганизации PETA возмутил тот факт, что после победы сборной в матче с арабами помосковским улицам прокатили играющего на вувузеле медведя.