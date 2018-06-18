По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.
По московским улицам прокатили медведя. Кадры с косолапым пассажиром машины вызвали отрицательную реакцию у американских зоозащитников.
Американские
СМИ и зоозащитники ужаснулись атмосфере, царящей на ЧМ-2018 в России. Представителей
организации PETA возмутил тот факт, что после победы сборной в матче с арабами по
московским улицам прокатили играющего на вувузеле медведя.