18.06.2018

2018-06-18 18:51:31

Застрявший на трамвайных путях ВАЗ сняли на видео

Вечером 18 июня возле Лисьей горы в Нижнем Тагиле водитель снял на видео поврежденный автомобиль ВАЗ, застрявший на трамвайных путях. Рядом с ним стояли сотрудники дорожной полиции и автомобиль пожарной службы. Движение трамваев оказалось заблокировано, передает портал . Подробности произошедшего устанавливаются.