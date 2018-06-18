Певец Иосиф Кобзон обратился в медицинское учреждение. О состоянии здоровья метра высказалась его супруга Нинель. Женщина была достаточно резка с репортерами.
Певец Иосиф Кобзон обратился в медицинское учреждение. О состоянии здоровья метра высказалась его супруга Нинель. Женщина была достаточно резка с репортерами.
Журналисты связались с женой легендарного исполнителя с
просьбой прокомментировать сообщения в СМИ о госпитализации Кобзона. С прессой супруга метра разговаривала неохотно.
"Хорошо, нормально здоровье", – подчеркнула Нинель. На
уточняющий вопрос, находится ли он в больнице или дома, женщина не стала
отвечать. "Считаю это бестактным (…) Все по плану, все в порядке", – жестко выпалила
она корреспонденту телеканала "".
Отметим, что о состоянии прославленного метра высказалась
его помощница в Госдуме Варвара Виноградова. По словам ассистента,
сейчас "нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича". Другой подручный артиста отметил в разговоре с РБК, что Кабзон находится на запланированном
обследовании.
Добавим, что о госпитализации Иосифа Кабзона стало известно
сегодня, 18 июня. Telegram-канал 112 сообщил, что знаменитость обратилась в
столичную клинику с жалобами на ухудшение самочувствия. Примечательно, что мэтр
отечественной сцены сделал это самостоятельно. Врачи среагировали немедленно,
предложив остаться на обследование. Сообщается, что легендарный артист занял
палату в хирургии, на 18-м этаже. Позднее
певец подтвердил, что проходит лечение в онкоцентре, но отметил, что чувствует
себя хорошо, передает РЕН ТВ.
Напомним, что в
недавнем интервью артист рассказал прессе о замечательном самочувствии. "У меня
все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице",
– бодрым голосом успокоил Кобзон любопытных репортеров.