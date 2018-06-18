Певец Иосиф Кобзон обратился в медицинское учреждение. О состоянии здоровья метра высказалась его супруга Нинель. Женщина была достаточно резка с репортерами.

Певец Иосиф Кобзон обратился в медицинское учреждение. О состоянии здоровья метра высказалась его супруга Нинель. Женщина была достаточно резка с репортерами.Журналисты связались с женой легендарного исполнителя спросьбой прокомментировать сообщения в СМИ о госпитализации Кобзона. С прессой супруга метра разговаривала неохотно."Хорошо, нормально здоровье", – подчеркнула Нинель. Науточняющий вопрос, находится ли он в больнице или дома, женщина не сталаотвечать. "Считаю это бестактным (…) Все по плану, все в порядке", – жестко выпалилаона корреспонденту телеканала "".Отметим, что о состоянии прославленного метра высказаласьего помощница в Госдуме Варвара Виноградова. По словам ассистента,сейчас "нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича". Другой подручный артиста отметил в разговоре с РБК, что Кабзон находится на запланированномобследовании.Добавим, что о госпитализации Иосифа Кабзона стало известносегодня, 18 июня. Telegram-канал 112 сообщил, что знаменитость обратилась встоличную клинику с жалобами на ухудшение самочувствия. Примечательно, что мэтротечественной сцены сделал это самостоятельно. Врачи среагировали немедленно,предложив остаться на обследование. Сообщается, что легендарный артист занялпалату в хирургии, на 18-м этаже. Позднеепевец подтвердил, что проходит лечение в онкоцентре, но отметил, что чувствуетсебя хорошо, передает РЕН ТВ.Напомним, что внедавнем интервью артист рассказал прессе о замечательном самочувствии. "У менявсе нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице",– бодрым голосом успокоил Кобзон любопытных репортеров.