Сергей Макаров принял участие в съемках программы «Жить здорово»

Сергей Макаров принял участие в съемках программы «Жить здорово»Житель Костромы Сергей Макаров рассказал секреты выращивания клюквы в эфире первого канала.Он принял участие в съемках программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Сергей является аграномом и старшим научным сотрудником. Она выступил в выпуске о клюкве в качестве эксперта.Большой интерес ведущей Елены Малышевой и зрителей вызвал способ выращивания ягод с помощью культуры клеток и тканей (in vitro) в пробирках. Этот способ был продемонстрирован прямо на съемочной площадке.