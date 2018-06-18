Мужчина поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Измайлово за охрану общественного порядка...

Мужчина поблагодарил сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Измайлово за охрану общественного порядка.В территориальный отдел полиции обратился житель района Измайлово Андрей. Он сообщил о том, что на Измайловском бульваре собралась компания людей, распивающих спиртные напитки. Они громко кричали и выражались нецензурно.Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в ОМВД России по району Измайлово четверых нарушителей общественного порядка, где в отношении последних были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Полицейские провели профилактическую беседу с задержанными о недопущении распития спиртных напитков в общественном месте.Андрей поблагодарил сотрудников полиции за добросовестное выполнение ими своих служебных обязанностей. Мужчина отметил, что после принятых мер на бульваре стало чище и спокойнее.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73