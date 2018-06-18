В течение двух лет она проводила занятия в спортзале школы

В течение двух лет она проводила занятия в спортзале школыВо Владимире женщина в течение двух лет незаконно проводила платные групповые занятия по черлдингу с детьми, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Она обратилась к директору школы, чтобы проводить тренировки в свободное время. Учительница получила разрешение. Тем не менее, она не сообщила руководству, что будет брать за занятия деньги. Она брала с детей по 60 рублей в час. Родители отдавали ей наличиные или переводили средства на карту.При этом женщина не зарегистировалась как индивидуальный предприниматель и не заключала договоры. В результате прокурорской проверки преподавательницу оштрафовали. Занятий черлидингом больше не будет.