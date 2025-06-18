Победителями в 2025 году стали 10 школ в двух номинациях: 5 городских и 5 сельских.

В Министерстве образования Владимирской области подвели итоги ежегодного регионального конкурса среди муниципальных общеобразовательных организаций, которые внедряют инновационные образовательные программы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Победителями в 2025 году стали 10 школ в двух номинациях: 5 городских и 5 сельских.Городские школы-победители:⦁ Средняя школа № 6 г. Вязники⦁ Средняя школа № 1 г. Александров⦁ Средняя школа № 7 о. Муром⦁ Средняя школа № 22 г. Ковров⦁ Гимназия № 1 г. КовровСельские школы-победители:⦁ Ковардицкая средняя школа о. Муром⦁ Паустовская основная школа Вязниковского района⦁ Золотковская средняя школа Гусь-Хрустального района⦁ Муромцевская средняя школа Судогодского района⦁ Долматовская основная школа № 16 Александровского районаПобедители получат государственную поддержку из областного бюджета на развитие и модернизацию учебной базы, повышение квалификации педагогов и обеспечение безопасности школ. Конкурсная комиссия отметила высокий уровень подготовки всех участников. Кроме этого, во Владимире подвели итоги XXXIV конкурса «Педагог года Владимирской области». В этом году победителем стал учитель физики Иванищевской средней школы Гусь-Хрустального района Дмитрий Маслов. Ему вручили диплом, премию и подарок от областного комитета профсоюзов работников образования и науки.