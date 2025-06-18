Это не только вредит дорогам, но и повышает риск аварий.

Во Владимирской области на трассе Струнино – Плющево за неделю выявлено 237 нарушителей весогабаритных норм. С 10 по 16 июня на пункте весогабаритного контроля зафиксировано 1504 проезда грузовиков. Как сообщает Минтранс области, каждый шестой водитель допустил перегруз.Это не только вредит дорогам, но и повышает риск аварий.Напоминаем, за нарушения предусмотрены штрафы. Пункт контроля работает 24/7.