Она пройдет в День памяти и скорби.

Депутат Госдумы РФ от Владимирской области Игорь Игошин рассказал об акции «Огненные картины войны».Он отметил, что мероприятие состоится в День памяти и скорби, 22 июня. Акцию организуют «Волонтёры Победы». Она пройдет во всех регионах России и в 50 зарубежных странах на двух тысячах площадках.«Акция «Огненные картины войны» традиционно пройдёт во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях, а также в других государствах. Огненные инсталляции помимо России появятся во Франции, Нидерландах, Ливане, Южной Осетии, Мексике, Узбекистане, Турции, Перу и других странах», — подчеркнул депутат Игошин.В прошлом году в акции приняли участие более миллиона человек. Центральной площадкой по традиции станет Музей Победы. В Москве из свечей выложат силуэт скульптуры «Родина-мать зовёт».«Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, а также проведение соответствующих мероприятий, равно как сохранение традиционных семейных ценностей предусмотрено народной программой партии «Единая Россия», — подытожил Игошин.