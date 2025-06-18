Во Владимире подвели очередные итоги ЕГЭ — на этот раз по русскому языку и химии. Девять одиннадцатиклассников получили за экзамены максимальные 100 баллов, сообщили в мэрии города 17 июня.

Во Владимире подвели очередные итоги ЕГЭ — на этот раз по русскому языку и химии. Девять одиннадцатиклассников получили за экзамены максимальные 100 баллов, сообщили в мэрии города 17 июня. Высший результат по русскому языку показали: Дарья Бобракова (школа №31), Надежда Медведева (школа №25), Иван Колгушкин (Промышленно-коммерческий лицей). По химии стобалльниками стали: Арсений Гройсман и Мария