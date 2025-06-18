Водители электрических средств передвижения продолжают попадать в ДТП. Во Владимире доставщик еды на электровелосипеде подрезал немецкую иномарку и пострадал сам. Авария произошла на

Водители электрических средств передвижения продолжают попадать в ДТП. Во Владимире доставщик еды на электровелосипеде подрезал немецкую иномарку и пострадал сам. Авария произошла на Пекинке, возле микрорайона Веризино, 17 июня около половины пятого вечера. 22-летний работник доставки известной компании при перестроении не уступил право проезда Мерседесу. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель электровелосипеда,