Пожарная сигнализация сработала в центральной горбольнице Коврова в 16:44 вчера, 17 июня. Как оказалось, датчик сработал на горевший мусор в подвале здания, рассказали в Россоюзспасе

Пожарная сигнализация сработала в центральной горбольнице Коврова в 16:44 вчера, 17 июня. Как оказалось, датчик сработал на горевший мусор в подвале здания, рассказали в Россоюзспасе Владимирской области. В МЧС области уточнили, что здание давно не используется. К приезду пожарных из рабочих корпусов больницы были эвакуированы 322 человека. Спасатели успешно потушили возгорание площадью в один квадратный