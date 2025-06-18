Во Владимире прошло заседание нового созыва Общественной палаты города. Основная цель органа муниципальной власти — консультативная. Члены общественной палаты выступают организатором

Во Владимире прошло заседание нового созыва Общественной палаты города. Основная цель органа муниципальной власти — консультативная. Члены общественной палаты выступают организатором разговора между жителями и администрацией города. Так, на заседании напомнили, что присвоение Владимиру звания «Город трудовой доблести» стало возможным именно благодаря деятельности коллегиального органа. Елена Петровичева, член Общественной палаты г. Владимира IV созыва Сейчас