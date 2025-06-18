Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку в 2025 году.

Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку в 2025 году, однако решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновлённых прогнозов, сообщил на ПМЭФ-2025 в интервью РИА «Новости» первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.«Длительный период высокой ключевой ставки можно сравнить с обязательным курсом приёма антибиотиков — необходимым, но не бесконечным», — отметил топ-менеджер. По его словам, оперативные данные показывают, что в мае–июне инфляция будет очень низкой, однако регулятору важно сохранять осторожность, чтобы не допустить роста цен.«Для принятия дальнейших решений необходимо дождаться опорного заседания Банка России и обновления среднесрочных прогнозов по инфляции и ключевой ставке», — добавил он. По прогнозу Дмитрия Пьянова, июньское снижение ставки вряд ли станет единственным в этом году.Снижение ключевой ставки и общая макроэкономическая ситуация влияют и на курс рубля. По прогнозам зампреда банкана фоне относительно стабильной ситуации в экономике и монетарной политики ожидается, что текущий укреплённый курс рубля сохранится ещё некоторое время. Однако уже с осени, можно ожидать постепенное ослабление национальной валюты — до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.В части экономического роста прогноз банка остаётся умеренно оптимистичным: прогноз правительства на 2025 год — рост ВВП на 2,5%, Банк России — от 1 до 2%, оценка ВТБ — около 1,7%.