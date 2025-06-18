Вечером 17 июня на площади Ленина в поселке Мстера Вязниковского района автомобиль «ДЭУ» сбил 14-летнюю девочку. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД области. Подростку

Вечером 17 июня на площади Ленина в поселке Мстера Вязниковского района автомобиль «ДЭУ» сбил 14-летнюю девочку. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД области. Подростку потребовалась медпомощь. Водитель с места ДТП скрылся. Однако полицейским удалось его отыскать тем же вечером. Им оказался 39-летний местный житель. Освидетельствование показало наличие в его организме спирта в концентрации 0,878 мг/л.