Вечером 17 июня на площади Ленина в поселке Мстера Вязниковского района автомобиль «ДЭУ» сбил 14-летнюю девочку. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД области. Подростку
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2025-pyanyj-voditel-sbil-podrostka-v-centre-mstery-i-skrylsya.html" target="_blank">Пьяный водитель сбил подростка в центре Мстеры и скрылся</a> - Вечером 17 июня на площади Ленина в поселке Мстера Вязниковского района автомобиль «ДЭУ» сбил 14-летнюю девочку. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД области. Подростку
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2025-pyanyj-voditel-sbil-podrostka-v-centre-mstery-i-skrylsya.html]Пьяный водитель сбил подростка в центре Мстеры и скрылся[/url] - Вечером 17 июня на площади Ленина в поселке Мстера Вязниковского района автомобиль «ДЭУ» сбил 14-летнюю девочку. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД области. Подростку