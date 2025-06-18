Об этом сообщила министр образования региона.

Министр образования Владимирской области Светлана Болтунова представила предварительные результаты государственной аттестации школьников.Почти 20 тысяч выпускников 9-х классов (19 962 человека) и более 5 тысяч выпускников 11-х классов (5 462 человека) успешно сдали основные государственные экзамены (ОГЭ) и единые государственные экзамены (ЕГЭ).По словам министра, результаты ОГЭ у девятиклассников превзошли прошлогодние показатели по ряду предметов, включая иностранные языки, физику, историю и географию. Светлана Болтунова также отметила, что во Владимирской области второй год успешно реализуется нововведение – президентские дни, предоставляющие возможность пересдачи экзаменов.Напомним, что выпускница из Суздаля .