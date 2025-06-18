Они каждый день спасают человеческие жизни и борются с огнем — для этого нужна не только смелость, но и хорошая физическая форма. Во Владимире провели ежегодный пожарный кроссфит и

Они каждый день спасают человеческие жизни и борются с огнем — для этого нужна не только смелость, но и хорошая физическая форма. Во Владимире провели ежегодный пожарный кроссфит и проверили уровень подготовки у 25 спасателей, в их числе сотрудники МЧС и курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии, которые участвуют в соревнованиях впервые. Перед стартом огнеборцы надевают дыхательный