Компания LG Electronics (LG) объявляет, что ее телевизоры LG OLED* получили сертификат «Настоящее визуальное восприятие при искусственном освещении» («True Visual Experience with Indoor Lighting») от TÜV Rheinland

Компания LG Electronics (LG) объявляет, что ее телевизоры LG OLED* получили сертификат «Настоящее визуальное восприятие при искусственном освещении» («True Visual Experience with Indoor Lighting») от TÜV Rheinland, авторитетной организации по тестированию и сертификации. Телевизоры LG OLED 2025 года стали первыми, получившими эту сертификацию, продемонстрировав свои отличные характеристики изображения в условиях искусственного освещения.В ходе строгого процесса сертификации TÜV Rheinland телевизоры LG OLED получили оценку «Идеально» («Perfect») по пяти ключевым областям: чёрный цвет, яркость, длина воспринимаемого контраста, градации и модуляция контраста в условиях окружающего освещения. Испытания проводились при освещении 500 люкс, эквивалентном дневному освещению в гостиной. Результаты демонстрируют способность телевизоров LG OLED сохранять высокую визуальную точность и глубину тонов в различных условиях освещения.В дополнение к сертификации TÜV Rheinland, дисплеи LG OLED были проверены UL Solutions на параменты «Идеальный чёрный» («Perfect Black») и «Идеальный цвет» («Perfect Color»), а также подтверждены Intertek на 100-процентную точность цветопередачи и 100-процентный цветовой объем. Эти достижения подчеркивают способность телевизоров LG OLED отображать абсолютные чёрный и точные цвета, ещё больше укрепляя их репутацию в области визуальных технологий.По данным исследовательской компании Omdia, LG подтвердила свое лидерство на мировом рынке телевизоров LG OLED. В первом квартале 2025 года LG удерживала долю рынка примерно в 52 процента на основе поставок.«Эта сертификация подчеркивает отличительные возможности телевизоров LG OLED, выделяя их на мировом рынке этой категории телевизоров», — сказал Чон Чжэ-чхоль, руководитель лаборатории MS R&D в компании LG Media Entertainment Solution. «Мы стремимся развивать технологию OLED, чтобы создавать непревзойденные впечатления от просмотра на наших телевизорах премиум-класса в любых условиях освещения».