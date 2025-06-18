В музее-заповеднике «Александровская слобода» подвели итоги конкурса «Время героев», основанного на материалах одноименной выставки. Этот историко-документальный проект – дань памяти ..

В музее-заповеднике «Александровская слобода» подвели итоги конкурса «Время героев», основанного на материалах одноименной выставки. Этот историко-документальный проект – дань памяти землякам, которые на фронтах и в тылу приближали Великую Победу, и тем, кто защищает интересы России сегодня.Участникам предлагалось, используя экспонаты выставки, а также сведения и ролики, выложенные на музейном сайте в разделе «К Победе», и документы российских сайтов «Память народа» и «Подвиг народа», в оригинальной и эмоциональной форме рассказать о судьбе «своего» героя. К судейству принимались видеосюжеты и презентации.Главным призом таких конкурсов, неизменно организуемых музеем к юбилеям Великой Победы, всегда становилась тематической поездка в один из известных военно-исторических музеев. На сей раз это комплекс «Дорога памяти» (парк «Патриот»), куда отправятся все участники, занявшие призовые места.Неожиданно, но сразу три работы стали победителями. Это два видео и презентация. Ярослав Медведев в ролике «Герои прошлого и настоящего 1945/2025» познакомил сразу с двумя «солдатами-победителями» из разных поколений. Это прадед, который прошел всю Великую Отечественную войну, и брат – участник СВО, получивший Орден Мужества.Захар и Ульяна Барановы из Балакиревской школы вместе со своей мамой тоже рассказали о подвиге прадеда-разведчика. Специально к конкурсу их семья сочинила стихотворение «Время героев настало», которым сопровождались кадры. Еще одна работа-победительница – Ксении Жуковой – о судьбе прадеда и его молодой жены, которая в первые дни войны проводила мужа на фронт и дождалась с Победой! Также Ксения рассказала еще об одном бойце из своего рода, погибшем под Сталинградом. Долгое время он числился «без вести пропавшим» и лишь в 90-е годы появились новые данные о его захоронении.Второе место присудили Александру Гурину. Он знакомил зрителя с прабабушкой, прошедшей военный путь в составе 1-го Белорусского фронта. Она несла военно-ветеринарную службу, о которой мало кто знает. Задачей этого подразделения было оказание первой помощи и эвакуация раненых лошадей. Спасала Ираида Федоровна и солдат, сама была ранена. Окончила войну вместе со своим взводом в Потсдаме.Третье место поделили супруги – Дмитрий и Анастасия Вечеровы. Каждый из них сделал презентацию-рассказ о прадедах – героях своего рода.Подводя итоги, зав. научно-методическим отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина отметила: «Хочется сказать отдельное спасибо родителям и педагогам, которые вместе с детьми нашли силы и возможность принять участия в этом проекте. К конкурсу готовились семьями, и это нас тоже порадовало – налицо связь поколений и живой интерес к подвигам предков. Очень надеемся, что и в дальнейшем молодежь и их наставники столь же активно будут участвовать в историко-патриотических мероприятиях музея».