Встретились лоб в лоб. В Меленковском районе в минувший вторник около двух часов дня произошла страшная авария с участием китайца и представителя российского автопрома. В пресс-службе ГАИ
Встретились лоб в лоб. В Меленковском районе в минувший вторник около двух часов дня произошла страшная авария с участием китайца и представителя российского автопрома. В пресс-службе ГАИ области рассказали подробности случившегося. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГАИ области На 13-м километре автодороги «Драчево — Бутылицы — Меленки» Меленковского района водитель автомобиля Джетур 1998 г.р. (27