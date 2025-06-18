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<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2025-v-melenkovskom-rajone-v-rezultate-dtp-byli-gospitalizirovany-tri-cheloveka.html" target="_blank">В Меленковском районе в результате ДТП были госпитализированы три человека</a> - Встретились лоб в лоб. В Меленковском районе в минувший вторник около двух часов дня произошла страшная авария с участием китайца и представителя российского автопрома. В пресс-службе ГАИ