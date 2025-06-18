Чиновника, работающего в администрации Петушинского района, наказали штрафом после того, как он затянул с ответом на обращение местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры

Чиновника, работающего в администрации Петушинского района, наказали штрафом после того, как он затянул с ответом на обращение местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. 17 октября прошлого года житель района направил заявление о перераспределении земельных участков в администрацию. Оно должно было быть рассмотрено не позднее 6 ноября. Однако ответ опоздал почти на месяц.