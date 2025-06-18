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<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2025-v-yurevce-na-14-ulicax-otklyuchat-gazosnabzhenie.html" target="_blank">В Юрьевце на 14 улицах отключат газоснабжение</a> - 14 улиц владимирского микрорайона Юрьевец останутся без газа 19 июня с 9:00 до 16:00. Ограничения связаны с работами на газопроводе, рассказали в пресс-службе мэрии города. Адреса, где не будет