14 улиц владимирского микрорайона Юрьевец останутся без газа 19 июня с 9:00 до 16:00. Ограничения связаны с работами на газопроводе, рассказали в пресс-службе мэрии города. Адреса, где не будет
14 улиц владимирского микрорайона Юрьевец останутся без газа 19 июня с 9:00 до 16:00. Ограничения связаны с работами на газопроводе, рассказали в пресс-службе мэрии города. Адреса, где не будет газа, следующие: – ул. Православная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 17, 21, 26-46, 35, 50;– ул. Преображенская, д. 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15,