К 2030 году необходимо вовлечь в оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.

На оперативном совещании в Правительстве Владимирской области под руководством Губернатора Александра Авдеева обсуждалась реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным, – к 2030 году вовлечь в оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья. Регион намерен не только достичь этой цели, но и внедрить комплексный подход к управлению отходами.Министр природопользования и экологии Юрий Самодуров подчеркнул необходимость разработки региональной программы, которая будет стимулировать предприятия к использованию отходов в различных отраслях, включая агропромышленный комплекс и ЖКХ. Важным аспектом является также повышение экологической грамотности населения.Губернатор Александр Авдеев поручил в течение месяца провести анализ деятельности предприятий по образованию и использованию отходов, а также подготовить предложения по стимулированию перехода к экономике замкнутого цикла.Во Владимирской области уже есть успешные примеры: компания «Экспо Гласс» в Курлово запустила цех переработки стекольных отходов мощностью 8 тонн в час, а предприятия лесохозяйственного комплекса, такие как ЗАО «Муром» и Ковровский лесокомбинат, активно внедряют концепцию безотходного производства.