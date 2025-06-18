Жители Октябрьского и Фрунзенского районов Владимира останутся без горячей воды на сутки. Как сообщили в теплоснабжающей организации «Т Плюс», 19 июня на улице 1-я Пионерская, у дома №55А,

Жители Октябрьского и Фрунзенского районов Владимира останутся без горячей воды на сутки. Как сообщили в теплоснабжающей организации «Т Плюс», 19 июня на улице 1-я Пионерская, у дома №55А, начнутся работы по модернизации магистральных тепловых сетей. Из-за этого с 4 утра среды до 4 утра четверга, 20 июня, подача горячей воды будет приостановлена в ряде домов