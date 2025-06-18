Во Владимире скоро появятся официальные правила пользования электросамокатами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов после выездного совещания с участием специалистов. Сейчас мэрия

Во Владимире скоро появятся официальные правила пользования электросамокатами. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов после выездного совещания с участием специалистов. Сейчас мэрия заканчивает подготовку соглашения с компаниями, которые сдают электросамокаты в аренду. В документе пропишут, где можно и нельзя ездить, а также ограничат скорость передвижения. Отдельно утверждают список мест, где самокаты можно парковать. Например,