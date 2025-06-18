19 июня с 9:00 до 16:00 на улице Урицкого во Владимире перекроют автомобильное движение. Ограничение связано с работами по обрезке самосевной поросли и опилу сухих веток деревьев. Об этом

19 июня с 9:00 до 16:00 на улице Урицкого во Владимире перекроют автомобильное движение. Ограничение связано с работами по обрезке самосевной поросли и опилу сухих веток деревьев. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии города. Водителям следует заранее выбирать пути объезда. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Яндекс. Карты