Мэрия выделила 36,7 млн рублей на расселение.

Жители 90-летнего аварийного дома на улице Крупской, 11/19 во Владимире, наконец-то дождались хороших новостей. Мэрия выделила 36,7 млн рублей на расселение, которое планируют завершить к середине января 2026 года. Об этом пишет «Чеснок».Ранее расселением должна была заниматься компания «Владзастройщик», но свои обязательства она не выполнила, из-за чего администрация города была вынуждена взять дело в свои руки.Отметим, что в отношении «Владзастройщика» возбуждено уголовное дело из-за нерасселения другого дома.