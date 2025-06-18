Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Владимира, уроженца Азербайджана, обвиняемого в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Как сообщили

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Владимира, уроженца Азербайджана, обвиняемого в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, мужчина возглавил преступную группу, действовавшую на территории города. По данным следствия, обвиняемый привлёк к схеме семерых человек. Четверо предоставляли иностранцам фиктивную регистрацию по