Жители региона оформили около 85,8 тыс. договоров ОСАГО.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов Владимирской области снизилась на 10% и составила 7,5 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Банка России, жители региона оформили около 85,8 тыс. договоров ОСАГО, что на 11,1% больше, чем в прошлом году.Объем взносов составил 585,9 млн рублей. При этом, несмотря на снижение объема выплат по ОСАГО на 4,5% (до 373,1 млн рублей), средняя страховая выплата увеличилась на 16,3% из-за удорожания запчастей.Также отмечается рост добровольного страхования авто на 7%, до 293,5 млн рублей, и увеличение выплат по автокаско почти на 20%, до 188,5 млн рублей.