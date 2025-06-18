А также их семей.

Губернатор Александр Авдеев принял решение о введении дополнительных мер поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.⦁ Образование: Супруги и дети участников СВО, включая погибших, освобождаются от оплаты за обучение по программам среднего профессионального образования в государственных учреждениях. Также они не будут платить за проживание в общежитиях.⦁ Социальная адаптация: Военнослужащие, получившие инвалидность, получат средства для социальной адаптации в приоритетном порядке и бесплатно.⦁ Действующие меры: Сохраняются все действующие меры поддержки, включая бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детсад и бесплатное дополнительное образование для детей, а также психологическая и юридическая помощь семьям.⦁ Сроки: Поддержка будет оказываться ещё как минимум год после завершения СВО. Для инвалидов и семей погибших военнослужащих меры поддержки будут действовать бессрочно.Подробная информация о мерах поддержки доступна на сайте Министерства социальной защиты населения.