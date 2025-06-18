Особый противопожарный режим во Владимирской области больше не действует. Ограничения сняли 18 июня, рассказали в пресс-службе МЧС региона. Теперь пользоваться огнем на природе можно, но

Особый противопожарный режим во Владимирской области больше не действует. Ограничения сняли 18 июня, рассказали в пресс-службе МЧС региона. Теперь пользоваться огнем на природе можно, но нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Из пресс-релиза МЧС области Разводим костер на природе:– от костра до ближайшего строения – 50 м, до хвойного леса – 100 м и до лиственного